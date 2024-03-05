Hablemitoğlu davasında görüntüler su altında kalmış

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin 10 sanıklı davanın görülmesine dün devam edildi. Davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki duruşmada, Hablemitoğlu’nun 14 Aralık 2002’de katıldığı Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Eskişehir’de düzenlediği konferansın görüntülerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden istenilmesine karar vermişti. Mahkeme, bu görüntüler ile Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü gün uğradığı marketteki kayıtların karşılaştırılması ve şüpheli iki kişinin Eskişehir’deki konferansa katılanlar arasında olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanmasına karar vermişti. Faillerin tespit edilmesi konusunda kritik öneme sahip olduğu iddia edilen söz konusu görüntüler ile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, mahkemeye cevap yazısı gönderdi.

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DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA

“15 Temmuz 2016 günü meydana gelen başarısız darbe girişimi sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz arşivinin sular altında kaldığı ve arşiv kayıtlarımıza ulaşılamadığı” ifadesine yer verilen yazıda “Kurtarılabilen evraklar arasında yapılan incelemede talep edilen kamera kayıtlarına rastlanılmamıştır” denildi.