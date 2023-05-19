Hablemitoğlu davasında 6 sanığa tahliye

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen dahil 3'ü firari, 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri aldı. Hablemitoğlu ailesinin avukatı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hasan Atilla Uğur, Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, İrfan Fidan, Mustafa Çalışkan, Tamer Topsakal ve Tuncay Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istedi.

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Cumhuriyet savcısı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dinlenmesi talebini mahkemenin takdirine bırakırken, Tuncay Özkan’ın ise beyanlarının dosyaya kazandırılmasından sonra dinlenmesine ilişkin karar verilmesini, sanıkların tutukluluk halinin de devamını talep etti.

"DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI"

Mahkeme heyeti Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, Tuncay Özkan ile Hasan Atilla Uğur’un tanık olarak dinlenmesine, Abdullah Gül’ün dinlenmesi talebinin ise tüm deliller toplandıktan sonra kararlaştırılmasına hükmetti. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, ayrıca Hablemitoğlu’nun katledilmesinden birkaç gün önce Eskişehir’de katıldığı konferansın görüntüleri ile öldürülmesinden hemen önce alışveriş yaptığı markette Hablemitoğlu’nu izlediğinden şüphelenilen iki kişinin yer aldığı görüntülerin dosyaya kazandırılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu görüntülerdeki kişilerin, o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Alay Komutanlığında görevli binbaşı rütbesinin altındaki personelin bilgi ve görüntüleriyle karşılaştırılmasına karar verdi.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Göktaş, Emek, Mumcuoğlu, Bozkır, Altaylı ve Köstem'in, mevcut delil durumunun sanıkların lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliyesine karar verdi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.