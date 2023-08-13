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Habip Hasar'ın ismi 8 bin metrekarelik parka verildi

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#Batman#Park#Down Sendromlu
Habip Hasarın ismi 8 bin metrekarelik parka verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 15:52

Batman'da down sendromlu Habip Hasar'ın (49) adı, yapımı süren 8 bin metrekarelik parka verildi.

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'Habip başkan' olarak anılan down sendromlu Habip Hasar, 9 Ağustos'ta safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasar'ın cenazesi, Batman'a getirilip, asri mezarlıkta ailesi ve sevenleri tarafından defnedildi.

Batman'da çok sevilen Hasar'ın ölümü sonrası Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, Habip Hasar'ın isminin park veya bir tesise verileceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Habip Hasar'ın adı, İluh Mahallesi'nde yapımı süren 8 bin metrekarelik parka verildi.

Ekrem Canalp, "Cenab-ı Allah, herkesi Habip gibi yaşayıp, öldüğü zamanda da üzüntü duyacak insanlar içinde yaşatsın. Habip, Batman'da herkesin sevdiği, herkesin gönlünde taht kuran biri. Habip zaten Batmanlıların gönlünde yaşamış. Onun ismini bir parka vermek suretiyle yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

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#Batman#Park#Down Sendromlu

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