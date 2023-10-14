Habib-i Neccar ayağa kalkıyor

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638 yılında inşaa edilen caminin onarımını Konya Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım çalışmaları süren alanda incelemelerde bulundu. Valilikten incelemelerle ilgili yapılan açıklamada, "Kadim şehrimizin tarihinin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarımız devam ediyor. Valimiz Mustafa Masatlı, gelecek nesillerimize aktarılacak olan fen ve sanat kurallarının gerektiği şekilde inşası için projelendirilen bugünkü Türkiye sınırlarında yapılan ilk camimiz Habib-i Neccar’ın restorasyon çalışması alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında yetkililerden proje süreci ile ilgili detaylı bilgi aldı" denildi.