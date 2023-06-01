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Haberleri sahte kararlarla kaldırtmışlar

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#Serkan Kodaloğlu#Haber#Alaattin Saral
Haberleri sahte kararlarla kaldırtmışlar
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Basın yayın kuruluşlarında yer alan haberleri sahte mahkeme kararlarıyla kaldırttıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Petek Dinçöz’ün eski eşi Serkan Kodaloğlu ve Alaattin Saral’ın arandığı belirtildi.

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MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği bilgisini aldı. Geçen yıl şubat ayında elebaşı Uğur Yılmaz gözaltına alınarak tutuklanırken, avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte mailleri gönderen İlknur Ö. adli kontrolle serbest kaldı. Uğur Yılmaz’ın aralarında ünlü isimler ve suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 12 kişiye sahte mahkeme kararlarını para karşılığında sattığı ve aracılık yapan kişiler olduğu tespit edildi.

İKİ İSİM ARANIYOR

Polis ekipleri, 12 kişinin yakalanması için dün sabah İstanbul merkezli Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ’da operasyon başlattı. Operasyonda aralarında uyuşturucu ticaretinden yargılanarak beraat eden L’actone Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alındı. Sahte mahkeme kararlarıyla haberlerini kaldırtmak isteyenlere aracılık edenler arasında Petek Dinçöz’ün eski eşi Serkan Kodaloğlu ve Sarallar Grubu’nun yöneticilerinden Alaattin Saral’ın da bulunduğu, bu iki kişinin arandığı belirtildi.

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#Serkan Kodaloğlu#Haber#Alaattin Saral

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