Haberleri sahte kararlarla kaldırtmışlar

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MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği bilgisini aldı. Geçen yıl şubat ayında elebaşı Uğur Yılmaz gözaltına alınarak tutuklanırken, avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte mailleri gönderen İlknur Ö. adli kontrolle serbest kaldı. Uğur Yılmaz’ın aralarında ünlü isimler ve suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 12 kişiye sahte mahkeme kararlarını para karşılığında sattığı ve aracılık yapan kişiler olduğu tespit edildi.



İKİ İSİM ARANIYOR



Polis ekipleri, 12 kişinin yakalanması için dün sabah İstanbul merkezli Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ’da operasyon başlattı. Operasyonda aralarında uyuşturucu ticaretinden yargılanarak beraat eden L’actone Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alındı. Sahte mahkeme kararlarıyla haberlerini kaldırtmak isteyenlere aracılık edenler arasında Petek Dinçöz’ün eski eşi Serkan Kodaloğlu ve Sarallar Grubu’nun yöneticilerinden Alaattin Saral’ın da bulunduğu, bu iki kişinin arandığı belirtildi.