Haberal’dan organ bağışı çağrısı

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Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kurucusu olduğu Türkiye Organ Nakli Derneği, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği ile Ortadoğu Organ Nakli Derneği’nin Uluslararası Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de iki gün süren kongrede, Haberal’ın karaciğer nakli yaptığı çocuk hastaları da yer aldı. MESOT’un (Ortadoğu Organ Nakli Derneği) bir sonraki kongresinin de 2025 Ekim ayında Ankara’da yapılacağını duyuran Haberal organ bağışı çağrısında bulundu:

“Organ nakli yeni bir hayat demek. Herkesi, kronik organ yetmezliği çeken hastalara yeni bir yaşam şansı vermek üzere organ bağışı yapmaya davet ediyorum.”