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Haberal’dan organ bağışı çağrısı

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#MESOT#Ortadoğu Organ Nakli Derneği#Türkiye Organ Nakli Derneği
Haberal’dan organ bağışı çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

Ankara’da 20 ülkeden 250 biliminsanı çocuklarda organ nakli için bir araya geldi.

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Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kurucusu olduğu Türkiye Organ Nakli Derneği, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği ile Ortadoğu Organ Nakli Derneği’nin Uluslararası Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de iki gün süren kongrede, Haberal’ın karaciğer nakli yaptığı çocuk hastaları da yer aldı. MESOT’un (Ortadoğu Organ Nakli Derneği) bir sonraki kongresinin de 2025 Ekim ayında Ankara’da yapılacağını duyuran Haberal organ bağışı çağrısında bulundu:

“Organ nakli yeni bir hayat demek. Herkesi, kronik organ yetmezliği çeken hastalara yeni bir yaşam şansı vermek üzere organ bağışı yapmaya davet ediyorum.”

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#MESOT#Ortadoğu Organ Nakli Derneği#Türkiye Organ Nakli Derneği

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