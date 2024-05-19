Haber izlettirip tehdit etmiş... Hayatını KADES kurtardı

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İstanbul Küçükçekmece’de, iki çocuk annesi 46 yaşındaki Remziye Y., şiddet gördüğü 30 yıllık eşi Turan Y.’ye (47) boşanma davası açtı. Cani koca, 21 Nisan 2023 günü tartıştığı eşinin başından aşağı kaynar su döktükten sonra kafasına çekiçle vurdu ve oğullarının geldiğini zannederek evden kaçtı. Yerde can çekişen kadın sesini kimseye duyuramayınca KADES uygulamasına basarak yardım çağırdı. Eve gelen polisler ağır yaralı kadını hemen hastaneye kaldırdı. Yakalanan Turan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Remziye Y. ise 40 gün yoğun bakımda kaldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Turan Y. hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan 9 yıl, Remziye Y. hakkında eşine bıçak gösterdiği iddiasıyla “tehdit” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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‘DEFALARCA KAFAMA VURDU’

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yaşadıklarını anlatan Remziye Y. gözyaşlarına boğularak o günü şöyle anlattı: “Eşim bana o gün saldırınca kendimi korumak için masadaki bıçağı almaya çalıştım ancak alamadım. Arkamdan mutfağa geldi. Bir anda kafamın sağ tarafından suratımdan aşağı kaynar su döküldü. İkinci demliği alınca ben kaçtım. Balkondan bağırıp yardım istemek istedim ama o anda keser gibi bir şeyle kafama defalarca vurdu. Dışarıdan motor sesi duyunca oğlum geldi zannedip kaçtı. Cep telefonumdan KADES’e bastım. Hemen polisler geldi.”

Çiftin 2 oğlu duruşmada tanık olarak dinlendi. M.Y. ifadesinde, “Babam televizyonda haberleri izleyip anneme ‘Sen rahat durmazsan işte seni onlar gibi öldürürüm, bak nasıl öldürmüşler’ gibi sözler söylüyordu” dedi. Mahkeme sanığı, akıl sağlığı rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.