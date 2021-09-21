Haber alınamayan Tuana'nın annesinden çağrı... 'Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Giresunda korkunç olay: Önce eşini öldürdü, sonra kendi yaşamına son verdiGiresun'da korkunç olay: Önce eşini öldürdü, sonra kendi yaşamına son verdi#Giresun
Biden, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir araya geldiBiden, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir araya geldi#ABD
Son Dakika: Beşiktaşa bir kötü haber de Ghezzalden Adana Demirspor maçında...Son Dakika: Beşiktaş'a bir kötü haber de Ghezzal'den! Adana Demirspor maçında...#Beşiktaş
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulunda dünyaya sesleniyorSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor#Son Dakika
Son Dakika: Beşiktaşta Rosier çılgına döndü Pozisyonda hata yapınca...Son Dakika: Beşiktaş'ta Rosier çılgına döndü! Pozisyonda hata yapınca...#Beşiktaş
İran, Pfizer-BionTechin Belçikada üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdiİran, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdi#İran
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Haber alınamayan Tuana'nın annesinden çağrı... 'Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum'

#Kayıp İhbarı#Aydın#Nazilli

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Müzeyyen Küçük (43), dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı 14 yaşındaki Tuana Öztürk için polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Küçük, "Kızımın kaçacağını düşünmüyorum, bir sorunu yoktu. Telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

Haberin Devamı

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında evleri yanan Müzeyyen Küçük, ayrıldığı eşinden olan 5 çocuğu ile Aydın’ın Nazilli ilçesine taşındı. Dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Tuana Öztürk, bir daha dönmedi. Anne Müzeyyen Küçük, eve gelmeyen kızını akşam saat 22.30 sıralarında aradı. Bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söyleyen Öztürk, iddiaya göre geç geleceğini belirterek telefonunu kapattı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen eve gelmeyen kızını tekrar telefonla arayan Müzeyyen Küçük, bir daha irtibat kuramadı. Bugün öğlen saatlerinde polise başvuran Küçük, kızının kaçırılmış olabileceğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, kayıp kızın bulunması için araştırma başlattı.

Haber alınamayan Tuananın annesinden çağrı... Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum



’KAÇMASINI GEREKTİREN HİÇBİR SORUNU YOKTU’

Kızı evden çıkarken üzerinde siyah kargo tipi pantolon, üzerinde askılı tişört bulunduğunu dile getiren Müzeyyen Küçük, "Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı. Tuana’nın sağ bileğinin iç kısmında ise dört yapraklı yonca dövmesi var. Yaklaşık 1.65 boylarında ve 52 kilo ağırlığında. Kızımın evden kaçmasını gerektiren bir sorunu yoktu. Defalarca aradım ama telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Görenlerin Allah rızası için polise ihbarda bulunmasını istiyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp İhbarı#Aydın#Nazilli