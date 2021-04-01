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Güzin Abla’nın bilinmeyen hikayesini anlattı: Annem 35 yaşında hayata küstü
Hürriyet Bizimle’nin bugünkü konuğu yıllardır Hürriyet’te Güzin Abla köşesini hazırlayan Feyza Algan oldu.
Feyza Algan, 50 yıla yaklaşan Güzin Abla köşesine ismini veren annesi Güzin Sayar’ın hayatına dair bilinmeyenleri Hürriyet Bizimle izleyicileri ile paylaştı.
Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Feyza Algan yaşadığı ilginç olayları da anlatırken çarpıcı tespitlerde bulundu.
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