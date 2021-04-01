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HaberlerGündem HaberleriGüzin Abla’nın bilinmeyen hikayesini anlattı: Annem 35 yaşında hayata küstü
GeriGündem Güzin Abla’nın bilinmeyen hikayesini anlattı: Annem 35 yaşında hayata küstü
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Gündem
Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Güzin Abla’nın bilinmeyen hikayesini anlattı: Annem 35 yaşında hayata küstü

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Hürriyet Bizimle’nin bugünkü konuğu yıllardır Hürriyet’te Güzin Abla köşesini hazırlayan Feyza Algan oldu.

Feyza Algan, 50 yıla yaklaşan Güzin Abla köşesine ismini veren annesi Güzin Sayar’ın hayatına dair bilinmeyenleri Hürriyet Bizimle izleyicileri ile paylaştı.

Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Feyza Algan yaşadığı ilginç olayları da anlatırken çarpıcı tespitlerde bulundu.

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