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GeriGündem Güzel haberi Vali Köşger duyurdu: İzmir'de 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Güzel haberi Vali Köşger duyurdu: İzmir'de 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı

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Güzel haberi Vali Köşger duyurdu: İzmir'de 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

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