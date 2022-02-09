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Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir#Biyonik Kol#Güvercin
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Ağrı’da 5 yıl önce çobanlık yaptığı sırada bir güvercini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Ramazan Taşdemir biyonik kol hayali kuruyor. Biyonik kollar için 135 bin Euro’ya ihtiyacı olduğunu söyleyen Ramazan Taşdemir destek bekliyor.

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Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 2017’de çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, hayvanları otlatırken elektrik direğinde mahsur kalan bir güvercin gördü. Güvercini kurtarmaya çalışan Ramazan, elektrik akımına kapılarak direkte 2 saat asılı kaldıktan sonra kurtarıldı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Ramazan’ın her iki kolunun da dirsek altından kesilmesine karar verildi. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ramazan için protez kol tedavisi başlatıldı. 2019’da Ramazan’a iki adet elektronik protez kol takıldı. Kollardan birinin maliyeti Sağlık Bakanlığı, diğeri ise hayırseverler tarafından karşılandı. Protez kollarıyla köyüne dönen Ramazan, Açık Öğretim Lisesi’ni okudu. Ancak protez kolları ile ihtiyaçlarını gidermek ve ders çalışmakta büyük zorluklar yaşayan Ramazan, biyonik protez kol almak için valilik izni ile bir bağış kampanyası başlattı. Ramazan’ın istediği biyonik kollar için gerekli olan 135 bin Euro’nun toplanması amacıyla Instagram’da ‘@umutol.ramazana’ adlı bir hesap açıldı.

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Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

‘DESTEĞİNİZE İHTİYACIM VAR’

Biyonik kollara kavuştuğu takdirde ihtiyaçlarının çoğunu tek başına karşılayabileceğini söyleyen Taşdemir, “Kollarımı kaybettiğimde 17 yaşındayım. İki protezin takılması psikolojik olarak bana güç verdi. Ancak bu protezler elektronik olduğu için ihtiyaçlarımın çok azını bu kollarla giderebiliyorum. Elektronik kollarda parmakların sadece üçünü kullanabiliyorum. Eğer biyonik kollarım olursa beş parmağımın beşini de kullanabileceğim. Elbiselerimi giyebileceğim. Bireysel ihtiyaçlarımın çoğunu kendim giderebileceğim. Kazadan sonra beni yalnız bırakmadınız. İstediğim kollara kavuşmam için bir kez daha desteğinize ihtiyacım var” dedi.

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Hürriyet, Ramazan Taşdemir’in hikayesini, 2 Kasım 2017 tarihinde gündeme taşımıştı.

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Kampanyanın sorumlusu ve Ramazan’ın eniştesi Edip Çetin ise şunları söyledi: “Doktorlar Ramazan’ın biyonik kollar için yüzde yüz uyumlu olduğunu söyledi. Ramazan bir güvercinin kanatlarını elektrik tellerinden kurtarmaya çalışırken kendi kanatlarından oldu. Ramazan’a kanat olmak için desteğinizi istiyoruz.”

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