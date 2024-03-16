Güvenlik uzmanları Hürriyet’e yorumladı: PKK böyle süpürülecek

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığını bu yaz sona erdirmeyi hedefine koyan Türkiye, sahada ve masadaki girişimlerine hız verdi. Bir yandan bahar aylarında başlaması beklenen operasyonların hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da terörle mücadelede bir ilk olarak nitelenen önemli bir adım atılarak Bağdat yönetimiyle terörle mücadele konusunda yeni bir sayfa açıldı.





‘ÖNGÖRÜLEMEZ VE HIZLI OLACAK’

Türkiye’nin girişimleriyle PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan eden Bağdat yönetimi, ilk kez ortak mücadele kararı alırken, gözlerin çevrildiği operasyonlara ilişkin de askeri kaynaklar, “alışılmadık, ön görülemez ve süratli olacak” değerlendirmesinde bulundu. Hali hazırda operasyonların sürdüğünü belirten kaynaklar, gece gündüz, yaz kış demeden mücadelenin devam ettiğine dikkat çekerek, terör örgütünün sınır ötesinde eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için mücadelenin sonuna kadar devam edeceği mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın önceki günkü Bağdat çıkarmasının ardından gözlerin çevrildiği, PKK’nın Kuzey Irak’taki varlığını bu yaz sona erdirecek operasyonlara ilişkin uzmanlar Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptılar:

Haberin Devamı

2 ÖNEMLİ ALAN TEMİZLENECEK

Terör ve Güvenlik Uzmanı BAU SAM Başkanı Abdullah Ağar: “PKK konusunda Irak’la kavramsal bir ortaklık geliştiremiyorduk. Bizim terör örgütü dediğimize onlar diyemiyordu. Şimdi Irak ilk kez bunu diyebildi. Irak’ın ilk defa yasaklı örgüt demesi, PKK terör örgütünün kendi ülkelerinde yaşamasına izin vermemeleri, güçleri yetmezse Türkiye ile işbirliği yapma sorumluluğunu getiriyor. Şimdi temizlenmeyen bir iki alan var; bunlardan biri Metina, Zap ve Gara’nın arasındaki bölge. Orası temizlenmeli. Hakurk tarafında birkaç yer var. Buraların temizlenmesiyle beraber Zap’ın aktığı vadinin Türkiye tarafındaki bütün alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenmiş olacak. Bunun anlamı Zagros’lardan bütün Cudi’ye kadar olan dağlık alanları PKK kaybetmiş olacak. Elinde Türkiye sınırından kopuk Kandil kalacak. Kandil yakın zamanda değersizleşti. Önemli yerlerden bir tanesi de Gara. Mehmetçik gözünü Gara’ya dikecek. Gara’da yuvalanma, güvenliğimizi tehdit eden temel alan. Gara’dan sonra da harekât uygulanacak alanları tahmin ediyoruz.”

Haberin Devamı

KUZEYDE TÜRKİYE GÜNEYDE ORTAK CEPHE

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ASAM Başkanı Eray Güçlüer: “Türkiye Bağdat ve Erbil’e PKK konusunda ortak paydada buluştu. Bu, PKK’nın bölgeden temizlenmesi açsından Türkiye’nin elini güçlendirecek, hızlandıracak ve işini kolaylaştırılacak. Sinat-Gara-Hakurk hattı yaklaşık 20 bin kilometrekare; burayı ordumuz girip temizleyecek. Aralık ayından itibaren Gara’ya kadar inilmesi ve bu alanda sabit üstlerin sayısının arttırılması, ulaşım yollarının yapılması ve birliklerin takviye edilmesi süreci başladı. İkinci aşamayı bölgesel yönetimle halledeceğiz. Gara’yla Süleymaniye arasındaki bölgede Barzani, Talabani, Türkmenler ve Arap aşiretleri yaşıyor. Türkiye bunları birleştirdi ve silahlı güçleriyle ortak bir cephe hattı oluşturuyor. Talabani için de gereği yapıldı, artık bizimle aynı çizgide. Türkiye bu yapının başındaki güç olarak bölgede. Bu cephe hattı PKK’ya karşı ortak hareket edecek. Artık PKK’nın bitirilmesi zaman meselesi. Operasyonları kuzeyde biz, güneyde ortak cephe hattı yapacak. Sincar’a da Irak merkez hükümeti operasyon yapacak. Bu süreçte çok fazla noktasal operasyonların olması da bekleniyor. Haşdi Şabi’nin toplantıya katılması da önemli, çünkü 100 bin kişilik bir güç.”

Haberin Devamı

TALABANİ DE DAHİL EDİLMELİ

Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan: “Burada görünen tablo şu; yeni bir zemin hazırlanıyor gibi. Tüm mesele Talabani tayfasının ne yapacağı. İran’ın nüfuz ve telkinlerine daha açık gibi duruyorlar. Talabani aşiretinin ne derece dahil edilebileceği önemli. Şu noktayı da kaçırmamak gerek, Kalkınma Yolu gündeme geldi, bu proje demiryolu, karayolu ve enerji yolundan oluşuyor. Bu yolların güvenliğinin sağlanması için PKK’nın bertaraf edilmesi gerek. Irak’ın bu projeden fayda sağlayacağı kesin. Ancak güvenlik altyapısı olmadan bu kadar iddialı bir projenin altından kalkılamaz. PKK’nın kısa vadede ortadan kalkacağını varsaymak iyimser olur. Ama etkisi ve gücü çok zayıflar. Türkiye-Irak ve Erbil işbirliği hayata geçerse örgütün varlığını sürdürmesi kolay olmaz. Bugünden yarına olmayabilir, diğer faktörler de var. Bölge ötesindeki oyuncuların nasıl bir rol alacağını görmek gerek. Bölgesel entegrasyon önemli bir adım. Ama bir fırsat penceresi ortaya çıktı.”

Haberin Devamı

‘YASAKLI ÖRGÜT’ NE ANLAMA GELİYOR

Uzmanlar, Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etmesinin aynı zamanda “terör örgütü” olarak da kabul etmesi anlamına geldiğini belirtiliyor. Eray Güçlüer, PKK’nın zaten terör örgütü olduğu için Irak tarafından yasaklı örgüt diye adlandırıldığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Nuh Yılmaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Bağdat’ta yapılan toplantılarda, Irak ve Türkiye tehdit ortaklaşmasını da aşarak ilk defa PKK terörüyle ortak mücadele kararı aldı. Dönüm noktası olacak bir karar. Sonuçlarını tedricen göreceğiz” dedi.

GÜLER IRAK’TAN HAKKÂRİ’YE GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önceki günkü Bağdat ziyaretinin ardından dün de Hakkâri’ye geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, geceyi Yüksekova’da geçiren Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Komutanlarla bir araya gelen Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.





Haberin Devamı

SINIRDA PKK’YA NET MESAJ

Hafta başında Irak sınırında kritik bir temas gerçekleştirildi. 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği toplantısı icra etti. Bu toplantının görüntüleriyle PKK’ya net bir mesaj da verilmiş oldu.