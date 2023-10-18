Güvenlik kamerasına yakalandılar! Adana'da 17 daireden 2 milyon TL’lik hırsızlık

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 17 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye’den gelen 2 kadın ile bir kız çocuğunun, evlere çelik kapılarını zorlayarak girdiğini tespit etti. Olayların yaşandığı apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Elvan Ç., Nazar G. ve kız çocuğu B.Ç. olduğunu belirledi.

GÜVELİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Hırsızlık için yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüpheliler, hırsızlık yaptığı bazı apartmanlara girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, şüphelilerin 1 Ekim’de, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 13’üncü katındaki Mustafa B.’nin evinden 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Aynı şüphelilerin, 11 Ekim’de ise Önder B.’nin, Pınar Mahallesi’ndeki evinden de 50 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, 2 saat ve 2 güneş gözlüğü çaldığı saptandı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar bulunamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç., Nazar G. ile B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.