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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı... Markette iğrenç olay!

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Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı... Markette iğrenç olay!
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SİVAS’ta bir markette 12 yaşlarındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi’ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.’yi yakaladı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı... Markette iğrenç olay

Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı... Markette iğrenç olay

 

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