Gurur pozu

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Orman Genel Müdürlüğü, Akyörük köyü Azak Deresi mevkisindeki 3 bin 590 dekar çorak arazi için 1980 yılında ağaçlandırma kararı aldı. O dönem orman şefi olan Hikmet Kaya yöre halkıyla birlikte 5 yılda 800 bin kızılçam fidanı dikti. Çalışmaları da kendi arşivi için fotoğrafladı. Bölgedeki sel ve heyelan riskinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği çalışmada, fidanların dikildiği çorak arazi aradan geçen 42 yılın ardından yemyeşil bir ormana dönüştü. Boyabat’ta kahraman muamelesi gören Hikmet Kaya, o ormanın hikâyesini şöyle anlattı: “1980 yılında bu sahanın atıl durumda kalmasına gönlüm razı gelmedi. Vatandaşları, muhtar heyetini ikna ettik. ‘Tamam Hikmet Bey verelim’ dediler. 1981 yılında da Atatürk’ün yüzüncü doğum yılı vesilesini de düşünerek fidan diktik. Yaklaşık 800 bin adet kızılçam fidanı diktik. Dikim işi bittikten sonra işimiz bitmemiş oluyor. En az 5 sene bakımlar yapmamız lazım fidanlara. Bakımları da yaptıktan sonra koruma işi geliyor. Bu koruma işi teşkilatımızda maalesef en ihmal edilen konulardan. Köylülerin de desteğiyle bu alanı birlikte koruduk. Normalde 15 sene korunması gereken fidanları kasabaya da çok yakın olduğu için 20 sene koruduk. Neticede bugünkü o manzaraya ulaşmış olduk.”

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BENİM SERVETİM BURASI

İnsan gördükçe mutlu oluyor, kıvanç duyuyor. Yani evveliyatı ve son hali mukayese edince kendi kendime ‘Nasıl başarmışız? Nasıl yapmışız bunu? Bu hale nasıl getirdik?’ diyorum. Gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Benim servetim bu diyorum.