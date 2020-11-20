Gürün’de otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden Ş.Ş.S. (37) yönetimindeki 34 DKC 747 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan anne N.S (28) ve dört aylık bebekleri E.E.A.S yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 4 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.