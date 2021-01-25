Gürültü cezası Öcalan afişli HDP binasına operasyon 1594 TL

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 6 saatlik aramaların ardından birçok afiş ve poster ele geçirilirken, ilçe eş başkanları Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesi görevlileri, HDP ilçe binasında dezenfekte çalışması yaparken duvardaki Abdullah Öcalan posterlerinin görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlayınca, savcılık kararıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri önceki gece operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekât ekipleri de destek verdi. Aramalar sırasında bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Özel Harekât ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bina çevresinde nöbet tutarken, içeride yapılan aramaya Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Arama sırasında Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanı teknik personel de bina içerisindeki elektrik panolarında inceleme yaptı.

Ekiplerin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası birçok yasadışı örgütsel dökümana el konuldu. Abdullah Öcalan’a ait çok sayıda da poster ve afiş ele geçirildi.

HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Eşbaşkanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SOYLU O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonun görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu, paylaştığı görüntü ile birlikte “23 Ocak 2021. Gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez” dedi.