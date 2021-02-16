Gürsel Özer kimdir? Doktor Gürsel Özer'in kariyeri ve hayatıyla ilgili bilgiler...

1967 Niksar doğumlu olan Gürsel Özer, ilk, orta ve lise öğrenimini Niksar’da tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olan Gürsel Özer, halen İstanbul’da, Hamit Demir Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapıyor.

İstanbul Aile Hekimliği Derneğinde (İSTAHED ) teşkilatlanmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği, hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de yerine getiren Gürsel Özer, 2015 – 2017 yılları arasında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır.