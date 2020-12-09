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VAN (İHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Gürpınar’da 15 kilo toz esrar ele geçirildi

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Gürpınar’da 15 kilo toz esrar ele geçirildi
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Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020 tarihinde Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi’ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine arazide yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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