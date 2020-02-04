Günün en acı haberi... Kızıyla aynı odada ilik bekleyen baba yaşama tutunamadı

16 yaşındayken kan kanserine yakalanan kızı Ebru Çelen’in iki yıl süren tedavisinin ardından 2019 yılı Ocak ayı başında hastalığı yenmesinin ardından aaba Yılmaz Çelen’de aynı hastalığa yakalandı. İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan genç kız, yeniden aynı hastalığın pençesine düştü. Lösemi hastası genç kız, babası ile aynı hastane odasında tedavi görüyordu. Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında “Belki sensin, bilemezsin” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenmişti.

Bir yıldan bu yana kızı ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen bugün öğlen saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Çelen’in ölümü Aydın’ı ve sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Çelen’in cenazesinin, yarın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde saat 11.00'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.