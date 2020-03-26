Günün bulmacasını çöz: 26 Mart 2020 Günün Kare Bulmacası

Büyük küçük herkesin sevdiği bulmacayı online olarak çözmek mümkün. Tüm aile bireylerinin zevkle çözebileceği kare ve çengel bulmacalar her gün Hürriyet’te. "Bulmaca Çöz" kategorisinden günlük kare bulmaca, güncel çengel bulmaca, zorluk seviyelerine göre kolay ve zor bulmaca oyunları oynayabilirsiniz.

Online Kare Bulmaca Nasıl Çözülür?

Kare bulmacada kutucuğa tıkladığınızda soldan sağa doğru yazım aktif olur. Dilerseniz sağ taraftaki sorulara tıklayarak yazım alanınızı belirleyebilirsiniz. Çengel bulmaca' da bir kareye tıkladığınızda önce yukarıdan aşağıya doğru yazım aktif olur. Aynı kareye ikinci tıklamanızda yatay yazım aktif olur.

Günün Bulmaca soruları

Soldan Sağa

1 - Bir tür kokulu ince toz

- Bir tür kokulu ince toz 2 - Zürriyet

- Zürriyet 3 - Avuç içi

- Avuç içi 4 - Klakson

- Klakson 5 - Spor salonu stadyum, hipodrom vb. yarışma ve gösteri yapılan yerlerde seyircilerin oturduğu koltuklu veya basamaklı bölüm

- Spor salonu stadyum, hipodrom vb. yarışma ve gösteri yapılan yerlerde seyircilerin oturduğu koltuklu veya basamaklı bölüm 6 - Konut, hane

- Konut, hane 7 - Umut

- Umut 8 - Ummak işi

- Ummak işi 9 - Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi

- Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi 10 - Vilayet

- Vilayet 11 - “Kayıp ...” (Martin McDonagh’ın yazdığı, İlham Yazar’ın yönettiği bir oyun)

- “Kayıp ...” (Martin McDonagh’ın yazdığı, İlham Yazar’ın yönettiği bir oyun) 12 - Çok sert bir tür kayaç

- Çok sert bir tür kayaç 13 - Çuvaş Türkçesi

- Çuvaş Türkçesi 14 - Utanma duygusu

- Utanma duygusu 15 - Irkla ilgili, ırksal

- Irkla ilgili, ırksal 16 - Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ

- Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ 17 - Ben

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