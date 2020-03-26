Günün bulmacasını çöz: 26 Mart 2020 Günün Kare Bulmacası
Günün bulmacası bulmaca tutkunları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 26 Mart 2020 tarihli kare bulmaca yayınlandı. Online kare bulmaca ile günlük bulmacaların yanı sıra geriye dönük tüm bulmacaları çözebilirsiniz. İşte 26 Mart 2020 tarihli kare bulmaca soruları ve günlük online kare bulmaca sayfası...
Büyük küçük herkesin sevdiği bulmacayı online olarak çözmek mümkün. Tüm aile bireylerinin zevkle çözebileceği kare ve çengel bulmacalar her gün Hürriyet’te. "Bulmaca Çöz" kategorisinden günlük kare bulmaca, güncel çengel bulmaca, zorluk seviyelerine göre kolay ve zor bulmaca oyunları oynayabilirsiniz.
Online Kare Bulmaca Nasıl Çözülür?
Kare bulmacada kutucuğa tıkladığınızda soldan sağa doğru yazım aktif olur. Dilerseniz sağ taraftaki sorulara tıklayarak yazım alanınızı belirleyebilirsiniz. Çengel bulmaca' da bir kareye tıkladığınızda önce yukarıdan aşağıya doğru yazım aktif olur. Aynı kareye ikinci tıklamanızda yatay yazım aktif olur.
Günün Bulmaca soruları
Soldan Sağa
- 1 - Bir tür kokulu ince toz
- 2 - Zürriyet
- 3 - Avuç içi
- 4 - Klakson
- 5 - Spor salonu stadyum, hipodrom vb. yarışma ve gösteri yapılan yerlerde seyircilerin oturduğu koltuklu veya basamaklı bölüm
- 6 - Konut, hane
- 7 - Umut
- 8 - Ummak işi
- 9 - Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi
- 10 - Vilayet
- 11 - “Kayıp ...” (Martin McDonagh’ın yazdığı, İlham Yazar’ın yönettiği bir oyun)
- 12 - Çok sert bir tür kayaç
- 13 - Çuvaş Türkçesi
- 14 - Utanma duygusu
- 15 - Irkla ilgili, ırksal
- 16 - Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ
- 17 - Ben
Yukarıdan Aşağıya
- 18 - Yassı, basık
- 19 - Seçilmiş, seçkin
- 20 - Bir devletin yönetimi altında olan
- 21 - Her vakit, sürekli olarak
- 22 - Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan
- 23 - Dört telli bağlama
- 24 - Akümülatör
- 25 - İslam inanışına göre göğün en yüksek katı
- 26 - “Ne ekersen, ... biçersin.” (Atasözü)
- 27 - Görüş, anlayış biçimi
- 28 - Doktor (Kısaca)
- 29 - Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
- 30 - Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
- 31 - Kilogram (Kısaca)
- 32 - Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen buyruk
- 33 - Üçlü
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