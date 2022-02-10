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Günlerdir kayıp... Eşyaları dere kenarında bulundu

#Kayıp#Çark Deresi#Cüzdan

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Çark Deresi kenarında telefonu ve cüzdanı bulunan 4 gündür kayıp olan kişinin dereye düşme ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve dalgıç polisler derenin içerisine girerek arama çalışması başlattı. 

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Bugün öğleden sonra Çark Deresi'nin Aziz Duran Parkı mevkisinde bir ağacın altında cüzdan ve cep telefonu bulan vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, eşyaların 4 gündür kayıp olan Bayram Öztürk'e ait olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bölgede arama başlattı. Öztürk'ün dereye düşme ihtimaline karşı ise olay yerine AFAD ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler geldi. Dereye giren AFAD ve polisler, suyun içerisinde arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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#Kayıp#Çark Deresi#Cüzdan

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