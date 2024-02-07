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Güngören'de park yeri kavgası korkunç bitti: 3 kişi silahla vurularak yaralandı

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#Güngören#Park Yeri Kavgası #Silahlı Saldırı
Güngörende park yeri kavgası korkunç bitti: 3 kişi silahla vurularak yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 10:20

İstanbul Güngören'de park yeri kavgasında silah ile yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunu ağır olduğu öğrenilirken silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Vural Sokakta oto lastik dükkanında Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre sokakta ikamet eden Eyüp A. aracını Kadir A.nın dükkanının önüne park etmek istedi. Eyüp A. ve Kadir A. kısa süre tartıştıktan sonra eve gelen Eyüp A. durumu kardeşi Mustafa A. ve babası Mehmet Şerif A.ya anlattı. 2 kardeş ve baba, Kadir A.'nın dükkanına geldi ve tartışma tekrar başladı. Bir süre sonra Kadir A. yanında bulunan silah ile baba ve iki kardeşe ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar 2 kardeş ve babaya isabet etti.

Eyüp A. karnından Mustafa A. ve baba Mehmet şerif A. bacaklarından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeş ve babayı ambulans ile hastaneye götürdü. Karnından yaralanan Eyüp A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipler silahlı saldırgan Kadir A.'yı gözaltına aldı.

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Silahlı saldırı sonrası yaşananlar ve yaralıların ambulanslar ile hastaneye götürülmesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ekiplerin sokak içerisindeki güvenlik amaçlı bekleyişi ise devam ediyor.

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#Güngören#Park Yeri Kavgası #Silahlı Saldırı

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