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Güngören'de husumetlisine ateş etti, arkadaşını vurdu

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#Güngören#İstanbul#Polis
Güngörende husumetlisine ateş etti, arkadaşını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 09:42

İstanbul Güngören'de otomobille ilerleyen 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı. Silahla yaralan kişi ise daha sonra husumetlilerinden dayak yedi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 07 AFP 686 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü. Otomobilin yolcu koltuğunda oturan belindeki silahı çıkartarak husumetlilerine ateş etmek isterken yanındaki arkadaşını vurduktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet üzerindeki 2 kişi de bu kez silahla yaralı kişiyi otomobilden indirerek dövmeye başladı. Motosikletliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

Güngörende husumetlisine ateş etti, arkadaşını vurdu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaralının motosikletli kişilerin saldırısına uğradığı anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin yaralıya tekme attığı, bu sırada çevredekilerin engellemeye çalıştığı görüldü.

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#Güngören#İstanbul#Polis

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