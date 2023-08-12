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Güngören'de hareketli dakikalar! Sinir krizi geçiren adama özel harekât polisleri müdahale etti

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#Güngören#Özel Harekât Polisleri#Sinir Krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 19:42

Güngören'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, sinir krizi geçirip evdeki eşyaları balkondan fırlattı. Kişi, özel harekât ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Olay, saat 14.40 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi, Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre annesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olan bir kişi, evde sinir krizi geçirdi. Kişi, evdeki eşyaları balkondan fırlatarak bağırmaya başladı. Ardından anne, oğlunun kendisine zarar vermesinden korkarak aşağı indi ve 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucu ikna edilen kişi, özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Güngörende hareketli dakikalar Sinir krizi geçiren adama özel harekât polisleri müdahale etti

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Olayı anlatan çevre sakini Musa Eler, "Babası rahmetli oldu. Annesiyle yaşıyor. 3 tanede kız kardeşi var ama rahatsız. Psikolojik sorunları var. Yukarıdan evdeki eşyaları kaldırdı attı, küfür etti. Polis geldi, özel harekatlar aldı götürdü" dedi.

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Güngörende hareketli dakikalar Sinir krizi geçiren adama özel harekât polisleri müdahale etti

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#Güngören#Özel Harekât Polisleri#Sinir Krizi

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