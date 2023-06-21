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Güngören'de halatı kopan asansör düştü: 1 can kaybı

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#İSTANBUL#Hastane#İşçi
Güngörende halatı kopan asansör düştü: 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:59

İstanbul Güngören'de bakım yapılan asansörün halatının kopması sonucu 36 yaşındaki Kazım Soğancı hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

Tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı. Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü. O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Soğancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğancı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#İSTANBUL#Hastane#İşçi

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