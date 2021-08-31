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GeriGündem Güngören'de balkon çöktü! 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı
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Vedat BAYRAKTAR - Ömer ÇETİNASLAN /İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 31.08.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Güngören'de balkon çöktü! 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı

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Güngören'de balkon çöktü! 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı

Güngören'de 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Karot örneği alınan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Güngören, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın arka cephesinde bulunan birinci kattaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü.

Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. 19 daire 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

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