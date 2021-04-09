Güngören Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Güngören'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Güngören ilçesinde pek çok mahalle bulunur. Dolayısı ile bu mahallelerin posta kodları değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple kişilerin oturdukları mahalleye göre posta kodunu kontrol etmesi gerekmektedir.

Güngören Posta Kodu Kaçtır?

Güngören İstanbul ilinin pek çok ilçesinden bir tanesi konumundadır. Çatalca yarımadasında yer alır. İstanbul ilinin en küçük ilçesi olduğu bilinir. Güngören ilçesinin posta kodunun 34160 olduğu bilinmektedir. Ancak bu posta kodu mahallelere göre değişkenlik göstermektedir.

İstanbul'un Güngören ilçesi 1992 yılının 3 Haziran gününde ilçe unvanını aldı. Bu ilçede toplamda 11 adet mahalle bulunmaktadır. Bunun yanında Güngören ilçesine bağlı olan herhangi bir kırsal yerleşme yoktur.

İstanbul'un İlçesi Güngören'in ve Mahallelerinin Posta Kodu

Güngören ilçesinde yer alan mahallelerde posta kodları değişkenlik gösterir. bu sebeple ikamet edilen mahalleye göre posta kodlarına bakılması gerekmektedir.

34160 Posta Kodu

Güven Mahallesi

Haznedar Mahallesi

Mareşal Çakmak Mahallesi

Akıncılar Mahallesi

34164 Posta Kodu

Güngören Merkez Mahallesi

Güneştepe Mahallesi

34165 Posta Kodu

Sanayi Mahallesi

Gençosman Mahallesi

34173 Posta Kodu

Tozkoparan Mahallesi

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi

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