Güngören Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Güngören'in ve mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul oldukça büyük olan illerimizden bir tanesidir. Bu sebeple çok fazla göç alır ve bunun neticesinde de oldukça kalabalıktır. Güngören ilçesi de İstanbul iline bağlı olan ilçelerden bir tanesidir. Burada oturanların Güngören posta kodunu bilmesi gerekir. Yazımızda Güngören posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Güngören'in ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Güngören ilçesinde pek çok mahalle bulunur. Dolayısı ile bu mahallelerin posta kodları değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple kişilerin oturdukları mahalleye göre posta kodunu kontrol etmesi gerekmektedir.
Güngören Posta Kodu Kaçtır?
Güngören İstanbul ilinin pek çok ilçesinden bir tanesi konumundadır. Çatalca yarımadasında yer alır. İstanbul ilinin en küçük ilçesi olduğu bilinir. Güngören ilçesinin posta kodunun 34160 olduğu bilinmektedir. Ancak bu posta kodu mahallelere göre değişkenlik göstermektedir.
İstanbul'un Güngören ilçesi 1992 yılının 3 Haziran gününde ilçe unvanını aldı. Bu ilçede toplamda 11 adet mahalle bulunmaktadır. Bunun yanında Güngören ilçesine bağlı olan herhangi bir kırsal yerleşme yoktur.
İstanbul'un İlçesi Güngören'in ve Mahallelerinin Posta Kodu
Güngören ilçesinde yer alan mahallelerde posta kodları değişkenlik gösterir. bu sebeple ikamet edilen mahalleye göre posta kodlarına bakılması gerekmektedir.
34160 Posta Kodu
Güven Mahallesi
Haznedar Mahallesi
Mareşal Çakmak Mahallesi
Akıncılar Mahallesi
34164 Posta Kodu
Güngören Merkez Mahallesi
Güneştepe Mahallesi
34165 Posta Kodu
Sanayi Mahallesi
Gençosman Mahallesi
34173 Posta Kodu
Tozkoparan Mahallesi
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi
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