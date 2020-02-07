MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGüneydoğu için 'yoğun kar' uyarısı
GeriGündem Güneydoğu için 'yoğun kar' uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Güneydoğu için 'yoğun kar' uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güneydoğu için 'yoğun kar' uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle