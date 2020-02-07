Güneydoğu için 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



