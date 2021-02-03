Güneydoğu Anadolu'nun en büyük hastanesi... Bossan Hospital hizmete girdi

Bossan Hospital, Gaziantep’de Gazikent bölgesinde toplam 42.000 m2’si hastane binası 20.000 m2’si de sosyal tesis olmak üzere toplam 62.000 m2 kapalı alana sahip ve toplam 500 yatak kapasiteli olarak planlanmış bir özel hastanedir. Hastane mimari yapılanması ve hizmet üretim kapasitesi olarak Güneydoğu Anadolu’nun en büyük özel hastanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Hastanenin mimari planlamasında tüm tıbbi branşların yanı sıra radyoterapi ünitesi, radyocerrahi ünitesi, kemoterapi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, tüp bebek ünitesi, koroner anjiyografi ünitesi, koroner ve KVC yoğun bakım üniteleri de mevcut olup bu bölümler kısa zamanda hayata geçirilecektir.

SGK ile anlaşmalı olan hastanenin tıbbi bölümleri ise iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, biyokimya, radyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz, üroloji, göz hastalıkları ve de ağız ve diş sağlığından oluşmaktadır.

Alanında başarılı uzman hekimlerin görev aldığı hastane modern hastane yönetimi anlayışı içinde hasta memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır. Tıbbi cihazların en üst düzeyde olduğu radyoloji bölümü ile ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri ile dünya standartlarında hizmet üretmektedir.

Radyoloji bölümünde yüksek kilolu hastaların alınmasına imkan veren geniş gantry’ye sahip gelişmiş MR (manyetik rezonans) cihazı yanı sıra ileri kardiyolojik tetkiklerin yapılabildiği bir BT (bilgisayarlı tomografi) cihazı, meme kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynayan ve ülkemizde sayılı hastanede bulunan Mammografi cihazı, biri skolyoz röntgen çekimine imkan veren iki x-ray (röntgen) cihazı, beyin ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan iki c-arm x-ray (c-kollu röntgen) cihazı, aralında sorunlu gebeliğin takibinde kullanılan gelişmiş 4D ultrasonografi cihazının da olduğu çok sayıda USG cihazı bulunmaktadır. Bu donanım ile hastane, bölgenin en kapsamlı ve en yüksek teknolojili radyoloji bölümüne sahiptir.

Açılış itibariyle kapasitesinin belirli bir kısmının devreye alındığı Bossan Hospital, açılışını takip eden bir yıl içerisinde Güneydoğu Anadolu’nun büyüklüğünün yanı sıra tıbbi kapsayıcılığı açısından da en önemli özel hastanesi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefinin odağında güçlü bir kanser merkezi olmak ve sağlık turizmi kapsamında bölgeye yoğun hasta akışı sağlamak bulunmaktadır.