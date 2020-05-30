Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri nelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye topraklarının %8'lik kısmını oluşturur. Kuzeydeki Güney Toros Dağlarından güneyde Irak ve Suriye'ye sınırları uzanır. Yaz aylarında kurak geçen havalar, kışları yağışlı ve ılıktır. Akdeniz iklimiyle kıyaslandığında, kışlar daha soğuk, yazlar ise daha sıcaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri

Türkiye'nin en düzlük alanlarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 9 ile sahiptir. Bölgedeki toplam ilçe sayısı ise 80 adettir. Yüz ölçümü açısından en büyük şehir Urfa iken, en küçüğü Kilis'tir. En fazla ilçeye sahip şehir Diyarbakır iken en az ilçeye sahip olan şehir Kilis'tir. Güneydoğu Anadolu Bölgesini illeri şöyle sıralanır.

- Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'tır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Türkiye'nin karasal anlamda en küçük bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

- Yer şekilleri çok sadedir. Bölgedeki en yüksek yer Karacadağ'dır.

- Bölgenin büyük bölümü karasal iklimin etkisi altındadır. Ancak batıya gidildikçe Akdeniz ikliminin bazı özellikleri görülmeye başlar. Sıcaklığın en yüksek olduğu bölge, İç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasına rağmen, buharlaşma nedeniyle en kurak alandır.

- Türkiye'de ormanların en az bulunduğu bölgedir. Bitki örtüsü bozkırdır.

- Nüfusun en az olduğu bölgedir. Nüfus genellikle batı kısımda toplanmıştır.

- Ekilme alanları çok fazladır ancak sulama yetersiz kalır.

- Bölgede mercimek, buğday, üzüm ve Antep fıstığı yetiştirilir. Küçükbaş hayvancılık yaygın görülür. Keçi ve koyun gibi hayvanların ürünlerinden ticaret yapılabilir.

- Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli özelliği, Türkiye'de petrolün çıkarıldığı tek bölge olmasıdır. Diyarbakır, Siirt ve Batman şehirleri buna örnektir. Gaziantep endüstri alanında gelişmişlik gösterir. Ülkemizde en fazla mercimeğin üretildiği bölgedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklimi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hakim olan iklim tipi, karasal olarak isimlendirilir. Karasal iklim tipinin özelliklerine bakıldığında, yaz mevsimi çok sıcak geçer. Kışlar nadirde olsa soğuktur. Ocak ayının sıcaklık ortalaması, 3.7 derece iken, Temmuz ayı ortalaması 29.8 derecedir. Yıllık ortalama sıcaklık bölgede 16.4 derece olarak ölçülür. Yıllık yağış miktarı 565 mm olarak gerçekleşir. Yağış genellikle ilkbahar ve kış aylarında düşer.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'deki en düzlük alanlara sahip bölgedir. Ova bakımından diğer bölgelere kıyasla daha az çeşitliliğe sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan ovaları şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Ceylanpınar Ovası

- Harran Ovası

- Altınbaşak Ovası

- Birecik Ovası

- Gaziantep Ovası

- Suruç Ovası

- Kilis Ovası

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan ovaların büyük çoğunluğu Fırat bölümünde yer alır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülen ana bitki örtüsü bozkırdır. Ancak burada yer alan bozkır, İç Anadolu Bölgesi bozkırına göre daha fakirdir. Bölgede antropojen yani insan eliyle tahrip edilen ormanların bozkırlara dönüştüğü alanlar oldukça fazladır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer bölgelere göre çok daha az ormanlık alana sahiptir. Bazı kalan ormanlık alanların çoğunluğu da tahrip edilmiştir. Bitki örtüsünün ilerleyen dönemlerde daha yaşanılamaz seviyelere ilerleyeceği tahmin edilir. Sulama haricinde tarım yapılması neredeyse olanaksızdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel özellikle böyledir. Sahip olduğu bozkır, dünyadaki hiçbir bozkır tipiyle kıyaslamayacak kadar fakir kalmıştır.