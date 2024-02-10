Güney Kore-Türk dostluğu kitap oldu

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Dönüş yolunda Oruç’un kullandığı araç bir başka otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi de yaralandı. Hastanedeki 1 haftalık tedavinin ardından taburcu edilen, yaraları nedeniyle tatillerine devam edemeyen Güney Koreli çift, Oruç’un anne ve babasının evinde kalmaya başladı. Oruç Ailesi, 40 gün baktıkları Güney Koreli çifti aileleri gibi sahiplendi. 40 günün sonunda ülkelerine dönen çift, Oruç Ailesi ile irtibatı hiç koparmadı. Antalya’ya taşınan Zeliha Oruç, ertesi yıl tatil için kente gelen çifti, yine evinde misafir etti. Bu kez COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamalar başlayınca, çift 40 gün sonra ülkelerine dönebildi.

Çift, balayında yaşadıklarını kitap haline getirmeye karar vererek yazmaya başladı.

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KİTABI TÜRKÇEYE ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

Zeliha Oruç ise geçen sene ailesiyle birlikte Güney Kore’ye gitti. Güney Koreli çift, bir akşam aileleriyle tanıştıracaklarını söyleyerek Oruç Ailesi’ni kitabın tanıtım gecesine götürdü. Çift, Oruç Ailesi’nden “Türk ailem” diye bahsettiği kitabı Türkçeye çevirip yayımlamak istiyor.

Oruç, kitabın kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.