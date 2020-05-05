Gündüz terzihane gece kumarhane

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Orhan Ö.’nün terzihanesinde sabah maske ve tulum üretildiği, gece ise kumar oynatıldığı belirlendi. Belirlenen adreslere eşzamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, Özcan S., Orhan Ö., Vildan A., Hülya K., Savaş B. ve Emin K.´yı gözaltına aldı. Şüphelilere, ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

‘GÜN YAPIYORDUK’ SAVUNMASI

Bu arada baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, “Burada ne yapıyorsunuz?” diye sorması üzerine, kadınlardan biri, “Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk” diye cevap verdi.

Öte yandan yapılan aramalarda kumardan elde edildiği düşünülen toplam 8 bin 450 TL, oyun kâğıtları ve pullara el konuldu, işyerleri mühürlendi. Kumar oynadıkları öne sürülen 34 kişiye de kumar oynama, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

LATİF’İN ÇİZİMİ GERÇEK OLDU



