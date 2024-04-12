Gündem seçim ve ekonomi! Partiler renkli atışmalarla bayramlaştı

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AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un başkanlığındaki heyete, MKYK üyesi Kasım Bostan, Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Gençlik Kolları MYK üyesi Taha Kara ev sahipliği yaptı. 8 parti ile bayramlaşan AK Parti’nin ilk ziyaretçisi CHP oldu. AK Parti heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Armağan Akyüz, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Batuhan Cakcak’tan oluşan CHP heyetini kabul etti. Uygur, en önemli dileklerinin Filistin’deki zulmün son bulması olduğunu belirterek, “Buruk bir bayram yaşıyoruz. En başından olduğu gibi net dik duruşumuz devam edecek” dedi. CHP’li Demir ise, “Filistin’deki zulmün bir an önce durdurulmasını temenni ediyoruz. Atılacak adımların ivedilikle atılması konusunu takip ediyoruz, destek de veriyoruz” diye konuştu.

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‘BURUK BİR BAYRAMA GİRDİK’

AK Parti’nin ikinci konuğu ise MHP heyeti oldu. MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık etti. Uygur, Gazze’deki katliama karşı hükümetin dik duruşunun devam edeceğini tekrarlarken Durmaz da “Cumhurbaşkanımızın attığı ve bundan sonra atacağı adımların sonuna kadar arkasındayız” dedi. Durmaz, “Bu seçimde ilk defa birileri seçim sonuçlarına çok itiraz etmediler. ‘Trafoya kediler girdi o yüzden böyle oldu’ demediler’” dedi. Uygur da sandıktan çıkan sonuçların saygıyla karşılandığını ifade etti.

AK Parti’nin üçüncü konuğu HÜDAPAR, “Yeni, sivil ve adil bir anayasa” mesajı verdi. AK Parti, daha sonra sırasıyla Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, İYİ Parti ve Vatan Partisi’yle bayramlaştı.

AK PARTİ: KUTUPLAŞMAYI BIRAKMALIYIZ

CHP: KIRMIZILAR ÇOK YAKIŞTI

- Geleneksel parti bayramlaşmalarında CHP 16 ayrı partiyi ağırladı. Partileri, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Parti Meclisi üyesi Alkım Denizaslanı ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül’den oluşan heyet kabul etti.

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CHP’nin ilk bayram ziyaretçisi AK Parti heyeti oldu. AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Hasan Sert başkanlığında, Kadın Kolları MKYK üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Derya Çıraklı’dan oluşan heyetin ziyareti sırasında gündem 31 Mart seçim sonuçları, ekonomi ve İsrail’le ticaretti. CHP’li Nazlıaka, gerçek anlamda bayram yaşanabilmesi için vatandaşın ekonomiye dayalı sorunlarının çözülmesi için birlikte çalışma duygusunda olduklarını söyledi. AK Parti heyetinden MKYK üyesi Sert ise “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız. Demokratik kurallar içerisinde geçen seçimin sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze, kalp kalbe gelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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İsrail’e yönelik 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması ile ilgili alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını ifade eden Aylin Nazlıaka, “Bu karar geç de olsa olumlu bir karar olmuştur. Kısıtlı olan bu kararı takip edeceğiz” diye konuştu. Hasan Sert ise Nazlıaka’nın sözlerine karşılık “Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor. Çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor. Dolayısıyla bunu ayıralım” dedi. Nazlıaka ziyaretin sonunda “Kırmızılar içinde bir bayram olsun. Türkiye’ye kırmızı çok yakıştı” dedi.

TRAFOYA KEDİLER GİRMEDİ

- CHP’yi ziyaret eden MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MYK üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya yer aldı. Ev sahibi Nazlıaka, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir ay önce geçirdiği kaza için geçmiş olsun dileklerini iletmesi ve sağlık durumunu sorması üzerine Sadir Durmaz da Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi, ardından da Özgür Özel’e geçirdiği operasyonlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. 31 Mart seçiminde büyük Türkiye ittifakı kurmak istediklerini anlatan Nazlıaka, “Halkımız teveccüh gösterdi. Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı da halk” diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da “Sizinle ittifak edenler de sizin bu hissiyatınıza dilerim katılırlar. Bu bizi mutlu eder. Ülkemizin birliği, bütünlüğü düzeni konusunda ne kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor. Ekonomik sıkıntılar olur, yarın alınan tedbirlerle rahat bir zemine kavuşabiliriz. Ama Allah korusun ülkenin birliğini, beraberliğini tehdit edecek gelişmelere hep birlikte karşı durmalıyız’ dedi. Durmaz’ın “İlk defa CHP’den ‘Tek adam rejimi, trafolara kedi girdi’ gibi değerlendirmeler duymadık” esprisini Nazlıaka, “Trafolara kediler girmedi ama bu seçimde de ölüler oy kullandı” sözleriyle yanıtladı.

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İYİ PARTİ’YE NEVŞEHİR İÇİN KUTLAMA

- CHP’yi ziyaret eden Parti İçi Eğitim Politikaları Başkanı Ayşe Sucu başkanlığındaki İYİ Parti heyetinde Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer ve Gençlik Kolları üyesi İlayda Tezcan da vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yerel yönetimler de dahil olmak üzere vatandaşın sorunlarını çözmek için hep birlikte çalışmaları gerektiğini belirtip, 31 Mart Yerel Mahalli İdareler Seçimi sonrası Nevşehir Belediyesi’ni kazanan İYİ Parti’yi tebrik etti.

ÇOK ŞÜKÜR YRP YÜZÜNDEN KAYBETMEDİNİZ

- Yeniden Refah Partisi’ne bayram ziyareti gerçekleştiren AK Parti heyeti ile ilginç bir diyalog yaşandı. AK Parti’nin Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız heyetini takdim ederken, “Bizler genç bir heyet olarak karşınızdayız. Yolda gelirken fark ettik ki hepimiz akranız, 1992 doğumluyuz” dedi. İçinde bulundukları binanın kendilerinde olumlu hatıraları bulunduğunu söyleyen Yıldız, “Yapamazsınız diyenlere inat yapıldı. Bugün Özdemir’in Bayraktar’ın hikâyesi Kızıl Elma’da yaşıyor. Bu tecrübeye ve vizyona hep birlikte sahip çıkmak kıymetli. Gittiğimiz her yerde Türkiye’nin sanayii dönüşümünü her yerde anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Sohbet sırasında YRP Genel Başkan Yardımcısı Uğurlu, “Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, üçüncü parti olduk. Televizyonda izlediğimiz AK Parti taraftarı birçok gazeteci şunu söylediler; ‘Hiçbir yerde YRP yüzünden AK Parti belediye kaybetmedi.’ Bundan biz rahatladık, mutlu olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür” ifadelerini kullandı.