Gün sayıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki yıl önce kapatılarak restorasyona alınan Atlas Sineması’nda sona gelindi. İçinde sinema müzesinin de olduğu yeni konseptin 2021 yılının ilk aylarında açılması planlanıyor. Yaklaşık 150 yıllık bina, yeni haliyle sinema severleri ağırlayacak.

SİNEMA 1948’DE AÇILDI

Tarihi yapı, 1870’deki Büyük Galata yangınından sonra Sultan Abdulaziz döneminde, 1877 yıllında banker Agop Köçeyan (Köçeoğlu) tarafından kışlık konut olarak yaptırıldı. 1980’li yıllarda arkasına yapılan ek binalarla birleştirilerek bugünkü halini aldı. Cephelerinde Neo-Rönesans üslubunun hakim olduğu yapının İstiklal Caddesine bakan Köçenyan’a ait kışlık konut olan A Blok 4 katlı, güney istikametinde yer alan pasaj özelliği olan B blok ise 3 katlı inşa edildi. Pasajın içinde yer alan sinema salonu 19 Şubat 1948’de hizmete girdi. 1951’de ise Küçük Sahne Tiyatrosu açıldı. 1860 koltuk ve 35 locasıyla Beyoğlu’nun en büyük sinemaları arasında yer aldı. Atlas Sineması 1985’den bu yana Türker İnanoğlu İrfan Atasoy ortaklığında işletiliyordu.

RESTORASYON BİTTİ

2019 yılında kapatılarak restorasyona alınan Atlas Sineması’nın 2021 yılı başında yeniden açılacağı duyuruldu. Eylül ayında açılması planlanan ancak pandemi nedeniyle uzayan Atlas Pasajı’ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanırken, teşhir ve tanzim çalışmalarında da sona gelindiği belirtildi. Hem sinema salonu yenilendi hem de A bloktaki katlar restore edildi. Duvarlar, tavanlardaki kalemişi süslemeler tek tek elden geçirildi. Binanın güçlendirmesi ile birlikte dış cephede de temizlik yapıldı.

MÜZE DE OLACAK





Tarihi yapıda İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte kalıcı koleksiyonlar, geçici sergilerin de olacağı farklı bir konsept sinemaseverlerin hizmetine sunulacak. Sinema galalarının, festival açılışlarının burada yapılması düşünülüyor. Müze kapsamında etkileşimli dijital birimler, süreli sergi alanı, genç sinemacıların faydalanabilecekleri Türk sinemasının dijital arşivi ve uluslararası veri tabanlarına erişiminin sağlanacağı ortak çalışma alanı ve kütüphane olacağı da açıklandı. Engelli vatandaşların ziyaretine uygun projelendirilen Sinema Müzesi’nde, İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin müze içeriğine doğrudan erişimlerini sağlayacak çoklu dil seçenekli dijital rehber uygulaması da konuldu.