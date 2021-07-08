Gümüşhane'nin Köse ilçesine Hükümet konağı müjdesi

Gümüşhane’deki belediye başkanlarından oluşan bir heyet önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Başkanlar, Soylu’ya belediyeleriyle ilgili taleplerini ileterek projelerini sundular. Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler de Soylu’ya hükümet konağı projesini anlattı. Bakan Soylu, projeye tam destek vereceklerini, bu yıl içinde projeler kapsamına alınarak 2022’de de yapımına başlanacağını belirtti. Bakan Soylu, Köse ilçesi halkına da selamlarını iletti.

Belediye Başkanı Turgay Kesler, “Bakanımız projemizi ilgiyle dinledi. Halkımıza da müjdeyi verdi. Hükümet konağımız yapılacak. İlçemizi yeni yapılan havaalanımızla daha da entegre etmek için de projelerimiz var. Bakanımızla onları da konuştuk. İnşallah onların müjdesini de yakında vereceğiz. Laf değil iş üreten bir geleneğin temsilcisiyiz. İlçemiz hak ettiği Herşeye kavuşacak” dedi.

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