Gümüşhane'de sıkı denetim! Köy ve yaylalara çıkış yasaklandı

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, çok yüksek risk grubunda yer alan kent için yeni tedbirler aldı. Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak için yeni kararları devreye aldı. Kentte mevsim itibari ile yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesi yasaklandı. Kararda il genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman ve site yöneticilerinin ve görevlilerinin, sorumlu oldukları alanlarda Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak nişan, kına, mevlit, taziye, gün ve doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklere izin verilmemesine karar verildi. Cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısı da 30 kişi ile sınırlandırıldı.



VATANDAŞLAR ENDİŞELİ



Vatandaşlar da insanların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan Salih Tuncel, "Bence yasaklara çok riayet edilmiyor. Halkımızın daha duyarlı ve daha bilinçli davranmasını bekliyoruz. Hafta içi ve hafta sonu yasaklar oluyor, bu yasakların ardından yığılmalar oluyor. Çarşıda işi olanlar çıkıyor, mazereti olan olmayan herkes çıkıyor. Vatandaşların böyle bir süreçte evlerinde oturmaları gerekiyor. Kış aylarında vatandaşlar misafirliğe gidiyorlar, toplu bulunuyorlar, virüs artıyor. Ben de sağlık sektöründeyim, vatandaşların duyarsızlığından dolayı şu anda vakalar arttı. Zabıtalar olsun, bekçiler, polisler olsun, arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte parklarda, bahçelerde de yığılmalar oluyor ama kolluk kuvvetleri bunları önlemeye çalışıyor. Bu gibi önlemler bir noktada işe yarıyor ama ceza da çözüm değil, vicdanla alakalı bir durum’’ dedi.



'KIRMIZI KATEGORİDE OLMA SEBEBİMİZ NÜFUSUMUZLA ALAKALI'



Gümüşhane’nin kırmızı listede yer almasının nüfus azlığından kaynaklandığını söyleyen Özkan Tutal, “Bizim biraz da nüfus oranımıza göre, birden kurallara en iyi riayet eden şehirken bir ay sonra en kötü pozisyona gelebiliyoruz. Bu bizim biraz da nüfus azlığından kaynaklanıyor. Bir yerde 20-30 vaka çıktığı zaman kategorimiz hemen sarıdan turuncuya çıkabiliyor. Yoksa halkı riayeti konusunda hiçbir sorun yok. Herkes maskesini takıyor ve kurallara uyuyor. Pazar giriş çıkışlarında HES kodu sorgulanıyor. Bu doğru bir uygulama. Gümüşhane’de zaten kişi başına düşen polis, bekçi sayısı yüksek bu uygulamalar daha arttırılmalı’’ dedi.