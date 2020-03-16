MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGümüşhane’de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı
GeriGündem Gümüşhane’de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
GÜMÜŞHANE (İHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Gümüşhane’de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gümüşhane’de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı
Abone Olgoogle-news

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde içerisinde çocuklarında olduğu otomobil pikniğe giderken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Onur (45) yönetimindeki 55 KE 054 plakalı otomobil Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük Beldesinden piknik yapmak için beldeye bağlı yaylaya giderken Şiran-Alucra karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü Onur ile araçta bulunan Rafet Onur (52), Aydoğan Onur (12), İsa Sarı (12), Nisanur Sarı (4), Menşure Korkmaz (46), Hüseyin Yiğit Turhan (9), Dilek Sarı (34) ve Büşra Turhan (22) yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken bazı yaralılarda vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Yaralılardan durumu ciddi olanlar Kelkit ve Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle