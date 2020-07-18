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AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

Gümüşhane'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralı

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Gümüşhane'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralı
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Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Canberk Osman Özdamar yönetimindeki 29 AK 885 plakalı otomobil, merkeze bağlı Tekke köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, karşı yönden gelen Okan Ertürk idaresindeki 28 BB 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yanı sıra Hayriye ve İrem Ertürk ile Suriye uyruklu Ziya Dede yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Hayriye Ertürk, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Gümüşhane'den Bayburt istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gümüşhanede feci kaza Araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralı
Gümüşhanede feci kaza Araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralı

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