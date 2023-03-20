Gümrükte oy 27 Nisan’da başlıyor

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YSK’nın oy verme işlemine ilişkin genelgesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek. Genelgeye göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi, 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00’de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.



Gümrük kapılarındaki oy verme işleminde özel imal ettirilmiş ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan beyaz renkteki birleşik oy pusulaları ile ön yüzünün sol üst köşesinde YSK amblemi yer alacak şekilde hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ile “Tercih” ve “Evet” mührü kullanılacak.