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Gültekin Uysal: İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum

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#Demokrat Parti#Gültekin Uysal#Muharrem İnce
Gültekin Uysal: İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 17:05

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini olumlu karşıladığını ifade ederek, “Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum” dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret etti. Seçim sürecinin başından bu yana milletin ümidinin her zaman Millet İttifakı olduğunu söyleyen Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

DP Lideri Uysal, çekilmeyi olumlu karşıladığını belirterek, “Bu surecin başından itibaren milletimizin ümidi her daim Millet İttifakı olmuştur. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur. Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum. Bütün ümitleri muhalefeti bölüp parçalamaya hasret olanlara, ellerindeki kamu gücü ile manipülasyon yapma gayreti içerisine girenlere de milletimizin ızdırapları ve milletimizin özlemleri her daim sınırları çizmiştir. Bizler de onun milletimizin özlemlerini ızdıraplarını kılavuz olarak kabul eden bu sorumlulukla, siyaset yapan insanlar olarak dünden bugüne bunun gereğini yaptık. O açıdan Allah’ın izni ile kalan sürede bu büyük başarıyı birinci turda tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde milletimiz gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı. 

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#Demokrat Parti#Gültekin Uysal#Muharrem İnce

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