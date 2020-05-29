Gülnur sokak ortasında öldürüldü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş (22), dün 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Servise binmek üzere yürüyen Gülnur’a arkasından, aynı işyerinde çalışan ve 1 yıldır erkek arkadaşı olan Yusuf Akbulut (25) seslendi. Arkasına dönen Gülnur, Akbulut’un elindeki pompalı tüfeği gördü. Gülnur, Akbulut’un peş peşe 2 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

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Yusuf Akbulut suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Akbulut’un, polise verdiği ifadesinde, “Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum” dediği öğrenildi. ‘Hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından sabıkası bulunan Yusuf Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülnur’un cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gülnur’un cenazesi, memleketi Kütahya’nın Şaphane ilçesinde toprağa verilecek.