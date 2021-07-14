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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gülen’le martta yüz yüze görüşmüş

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gülen’le martta yüz yüze görüşmüş

Tutuklanan FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’nın poliste verdiği 89 sayfalık ifadesinin detayları ortaya çıktı. İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminin yöneticilerinden Adil Öksüz’ü tanıdığını ve Gülen ile en son mart ayında yüz yüze görüştüğünü anlattı.

MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen ve ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan tutuklanan Orhan İnandı’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmayan İnandı, 89 sayfalık ifadesinde ağırlıklı olarak örgütün Kırgızistan’daki eğitim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. İnandı, “Benim 1985 yılı itibarıyla hizmet hareketi ile ilişkim, bağlantım vardır. Fetullah Gülen ile de yüz yüze görüşmelerim olmuştur. En son 2021 yılının mart ayında yüz yüze görüştüm” dedi.

ÖKSÜZ, O ZAMAN ÖĞRENCİYDİ

İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşlarından Adil Öksüz ile1988-1989 yılları arasında Ankara’da yapılan bir sohbette tanıştığını belirterek, “Kısa sohbet ettik, kendisi ile hemşeriyiz. O tarihte İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğunu söyledi. Bir daha irtibatım olmadı. Kendisini 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrası televizyonlardan gördüm” dedi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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