Güleda Cankel'in ailesinin istinaf başvurusu reddedildi

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 20 Ağustos'ta sanık Zafer Pehlivan'a Cankel'i "kasten öldürdüğü" gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezasına genç kızın ailesinin avukatları itiraz etti.

Cankel ailesinin avukatları, Pehlivan'a "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" verilmesi istemiyle istinafa başvurdu.

Talebi inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Baba Mustafa Cankel, AA muhabirine, başvurunun 6 gün gibi kısa bir sürede yıldırım hızıyla reddedildiğini söyledi.

İtiraz başvurusunda sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istediklerini belirten Cankel, "İtiraz başvurumuzda ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Özellikle mektuptaki tasarlamaya vurgu yaptığımız halde karar bu şekilde onandı." ifadelerini kullandı.

Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ve Yargıtayda kararı temyiz ettireceklerini dile getiren Cankel, "Sonuna kadar gideceğiz. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım. Kızım için adalet istiyorum. Çocuğun yazdığı mektup ortada. Mektupta 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim.' diyor. Tasarlayarak işlediği belli." diye konuştu.

Cankel, konuya ilişkin basın açıklaması yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

OLAY

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.