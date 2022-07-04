Haberin Devamı

Eczacı Melih Ziya Sezer, 70 yıldan fazla süredir eczacılık yapıyordu. Kadıköy Moda’daki 1902 kuruluş tarihiyle İstanbul’un en eski eczanelerinden birinin sahibiydi. Sezer, sağlık sorunları nedeniyle mart ayından itibaren ömrünü adadığı eczanesini kapatmak zorunda kaldı. Geçen çarşamba günü ise kalp yetmezliği nedeniyle, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Melih Ziya Sezer’in vefatından sonra eczanenin kepengine sevenleri tarafından “Güle güle Melih Abi” yazılı bir not yapıştırıldı. Sezer’in eczanesine komşu olan mobilyacı Selahattin Yılmaz “57 yıllık dostumdu, arkadaşım, abimdi. 1965 yılında komşuyduk. Bunca senedir birlikteydik. Birbirimize bir ‘of’ bile demedik. Melih Bey’e sadece bir eczacı gözüyle bakamazsınız, gerçek bir biliminsanıydı. 90 yaşındaki bir kişi laboratuvarda akşama kadar üretim yapıyordu” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘TİCARET DEĞİL, SANAT’

Melih Ziya Sezer, geçen yıl verdiği röportajda, şöyle konuşmuştu: “Eskiden çoğu ilaç eczanelerde yapılırdı. 1950’den sonra işin içine fabrikasyon ilaçlar girdi. Eskiden eczanelerde öksürük şurupları, kuvvet şurupları, merhemler olurdu. O zamanlar hekimler de bizlere formüller yazardı. Ancak şimdi formül yazan doktorlar az. Çünkü doktorlar da fabrikasyonlaştı. Şu an hâlâ müşteriler az da olsa bize reçete getiriyor, biz de getirdikleri reçeteyi yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ancak eczacılık ticaret değil, bir sanattır. Sanattan da bir şeyler üretildiği zaman zevk alınır.”

120 YILLIK ECZANE MÜZE OLACAK

İstanbul Eczacılar Odası’nın da eski başkanlarından Melih Ziya Sezer’in vefatı sonrası Yeni Moda Eczanesi’nin akıbeti merak konusu oldu. Sezer geçen yılki röportajında “90 yaşındayım ve çalışabildiğim kadar çalışmak isterim. Ben öldükten sonra bu dükkânı müzeye mi verirler, yoksa satarlar mı bilemem. Orasına ailem karar verir” demişti.

Babasının vefatı nedeniyle yaşadığı büyük üzüntüyü ifade eden Marmara Üniversitesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demir Sezer, eczanenin müze olacağını söyledi.