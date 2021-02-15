Güle Güle Kadir Ağabey

Kadir Topbaş (76) koranavirüs tedavisi gördüğü hastanede önceki gün organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kadir Topbaş için ilk olarak aile kabristanında defnedileceği konuşulsa da, bu plan sonrasında Fatih Camisi haziresi olarak değişti.

Topbaş için ilk tören 1999 – 2004 yılları arasında başkan olarak görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi önündeydi. Topbaş için dualar edilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kur’an okudu.

TÖREN ÇADIRI KURULDU

Kadir Topbaş için yapılacak tören öncesi, 13.5 yıl görev yaptığı Saraçhane’deki İBB binası önüne dev bir çadır kuruldu. İBB önündeki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, CHP grup başkanvekili Engin Altay, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş ve çocukları katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek büyük bir onurdur, herkese nasip olmaz. Az önce bahsettiğim onuru kıymetli Kadir Topbaş 4 kere yaşamıştır. Kadir Topbaş, hem İstanbul hem de İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahiptir” dedi.

DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLADI

Topbaş için Fatih Camisi’nde düzenlenen törende taziyeleri eşi Özleyiş Topbaş, oğulları Hüseyin Ersan ve Mustafa Ömer ile kızı Kübra Kavurmacı kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski bakanlardan Mehdi Eker, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa

Sarıgül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Topbaş cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

YOL ARKADAŞLIĞIMIZ ŞURACIKTA BAŞLADI

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için şunları söyledi: “Bizim yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı. Tabii okula girdiğimizde Kadir Ağabeyimiz benim 4-5 sınıf üstümdeydi. Yol arkadaşlığımız davamızda da sürdü. Rabbimizden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz.”

Erdoğan, koronavirüs konusuna da değinerek, “Birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

VALİYE VASİYET ETMİŞ

Kadir Topbaş’ın Fatih Camisi’nin haziresine defnedilmeyi, İstanbul Valisi olduğu dönemde birlikte çalıştıkları Ankara Valisi Vasip Şahin’e vasiyet ettiği ortaya çıktı. Topbaş’ın yakın arkadaşlarından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Topbaş’ın ailesinin bile bilmediği vasiyeti şöyle anlattı: “Vefatının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oğlu Hüseyin Topbaş’ı arayıp, ‘Ailenle de görüş, babanı Fatih Cami avlusuna defnetsek iyi olur’ dedi. Daha sonra Ankara Valisi Vasip Şahin arayıp, ‘Fatih Sultan Han Hazretleri’ni ziyaretinde bana ‘İstanbul’a az da olsa bir hizmetimiz geçti. Acaba Fatih Han Hazretleri’nin kabirinin yan tarafına defnim mümkün olabilir mi’ diye söylemişti’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topbaş’ın ailesinin bile bilmediği vasiyetini Vasip Şahin’in tanıklığında öğrendi ve eski yol arkadaşının bu son arzusunu yerine getirip kararı hemen onadı.”

OĞLUNUN ACISI

İBB’deki tören sırasında Kadir Topbaş’ın tabutunun başında oğlu Mustafa Ömer Topbaş bekledi. Mustafa Ömer Topbaş babası Kadir Topbaş’a tabuta sarılarak veda etti.