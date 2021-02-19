Güle güle Cüceloğlu

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu kitapları ve katıldığı TV programlarının yanı sıra, neşeli kişiliğiyle de tanınıyordu. Ani ölümüyle ülkeyi yasa boğan Cüceloğlu için dün Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cüceloğlu’nun ilk evliliğinden olan oğlu Timur ile kızları Ayşen ve Elif yurtdışında yaşadıkları için törene katılamadı. Taziyeleri Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Gül Hacıevliyagil Cüceloğlu ve kızı Umay Hacıevliyagil kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ADINA BURADAYIM

Cenazeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kalın taziye dilekleri sırasında, törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına katıldığını söyledi. Bakan Selçuk da yaptığı açıklamada, “Yetişmemizde çok büyük katkısı olan bir büyüğümüzdü. İnsanları kalbiyle okuyan, kalbiyle görebilen bir şahsiyetti” dedi.

Doğan Cüceloğlu’nun tabutuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir süre omuz verdi.

ADI YEĞENİNDE YAŞAYACAK

Doğan Cüceloğlu’nun 56 yıl boyunca tüm mutluluklarında ve hüzünlerinde yanlarında olduğunu söyleyen yengesi Şenol Cüceloğlu, “Yeğeninin adı da Doğan. Amcasının ismini o yaşatacak” diye konuştu.

Doğan Cüceloğlu pandemi nedeniyle saat 12.00’de kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TOPLUMA HİZMETİ SEÇTİ

Doğan Cüceloğlu’na 6 ay önce kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle stent takıldığını anlatan ağabeyi Şahin Cüceloğlu, “Doktorları çalışması yerine kendisine daha sakin bir hayat önermişti. Konferansları bırak, TV’ye çıkma dediler. Doğan bunun üzerine bana, ‘Ben ot gibi uzun bir hayat yaşayacağıma, kısa da olsa topluma hizmet eden bir hayatı tercih ederim’ dedi. Tercihini yaptı. Mutlu bir şekilde yaşadı ve mutlu bir şekilde öldü” dedi.