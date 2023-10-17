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Güldür Güldür’e katılacak

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Güldür Güldür #Değişim
Güldür Güldür’e katılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “değişim” skeciyle gündem olan ekranların sevilen mizah programı “Güldür Güldür Show”a katılacak.

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Show TV’de yayımlanan programın son bölümünde CHP içindeki değişim tartışmaları “yenileniyoruz” adlı skeçle sahneye taşındı. Güldür Güldür ekibinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

HİCİVLERİNİZ ÇOK DEĞERLİ

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam (cumartesi) yayınladığımız skeçle ilgili ‘Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var. Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum’ dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz” 

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#Kılıçdaroğlu#Güldür Güldür #Değişim

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