Gülbahar’ı kardeşi öldürmüş

Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

30 KAMERA İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar’ın erkek kardeşi Ali İhsan E. (20) tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde durdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı güzergâhı tespit etti. Güzergâhta bulunan 30 güvenlik kamerasından elde edilen 41 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri topladı. Yapılan araştırmanın sonucunda, Gülbahar’ın erkek kardeşi Ali İhsan E., 17 Mart günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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