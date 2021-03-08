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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Gül: Kadına şiddete karşı atılacak tüm adımları atmaya hazırız

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Gül: Kadına şiddete karşı atılacak tüm adımları atmaya hazırız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, kadına şiddet konusunda tutumlarının net olduğunu belirterek, "Kadına şiddete karşı atılacak tüm adımları atmaya hazırız, bu konuda bizim tutumumuz nettir" ifadelerini kullandı

Bakan Gül, kadına şiddet konusunda her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirterek, "Kadına şiddete karşı atılacak tüm adımları atmaya hazırız, bu konuda bizim tutumumuz nettir. Ne olursa olsun şiddet önleme merkezleri Eylem Planı'nda var. Her vaka bizim bundan sonraki atacağımız adımlar için önemli bir done oluyor. Kadına yönelik şiddetleri, bu eylemleri nefretle kınıyorum. Bu mesele bir kurumun değil toplumun her kesiminin kanayan yarası olduğu için siyaset üstü bir meseledir. Samsun'daki hadiseye bakalım. Asla tasvip etmeyeceğimiz menfur hadisede gözaltı kararı veriliyor ve mahkeme tutukluyor" ifadelerini kullandı

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